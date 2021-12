Genoeg om Van den Brom nog volgende kans te geven? Genk moet tegen tien Mechelaars vrede nemen met gelijkspel

De 'match van de laatste kans' zou het voor Genk-coach John van den Brom worden in Mechelen, zo werd algemeen aangenomen. Het is koffiedik kijken of de Nederlander het vertrouwen blijft genieten, want het eindigde daar op 1-1. Genk speelde de laatste 25 minuten met een man meer.

Beide ploegen hadden in de beker verlengingen gespeeld, er moesten dus keuzes gemaakt worden op basis van fitheid. Zo zaten Ito en Onuachu op de Genkse bank. KV Mechelen was zeker gehavend: het miste onder andere Schoofs en Cuypers. Het moest in de openingsminuten ook de bal aan een gretig gestart Genk laten. Paintsil tekende voor een rush en een schot naar doel, Coucke was paraat.

Het was niet de aanzet voor een langere periode van Genks overwicht: Mechelen ging rapper de bal recupereren en geraakte zo ook aan zijn eerste kans. De Camargo legde de pass van Shved af voor Mrabti, die naast mikte. Met een prima kans voor beide ploegen was het openingskwartier veelbelovend. Nadien was het doelgevaar schaars in een evenwichtige eerste helft.

Tenminste, tot ze bij Genk kort voor de koffie een scherpe tegenaanval in mekaar knutselden. Coucke bracht nog redding op de schuiver van Paintsil, Bongonda liet hem met een droge knal in de herneming volledig kansloos (0-1). Toch een deugddoende voorsprong aan de rust dus voor Van den Brom en zijn jongens.

Niet dat ze zich bij Mechelen hierdoor lieten ontmoedigen, integendeel. Het stevig doorgaan in het duel van Sandy Walsh was cruciaal. De rechtsachter van KV Mechelen legde ook nog eens goed af voor Nikola Storm, die de 1-1 hoog in doel knalde!

De Mechelse kans op puntenwinst kreeg dan wel weer een knauw toen Coucke een fout buiten zijn zestien meter maakte op een Thorstvedt die zich in kansrijke positie bevond. Na tussenkomst van de VAR gaf Lardot geen geel maar rood.

Met die man meer en gezien de situatie in het klassement zou je denken dat Genk Mechelen nog volop onder druk ging zetten, maar zo'n offensief kwam niet meteen op gang. Het was bij Genk de bal rondspelen zonder gevaarlijk te zijn, terwijl ze bij Mechelen nog wel wat stilstaande fases konden afdwingen.

Genk ging in de slotminuten wel nog aandringen en was in de 97ste minuut nog dicht bij de 1-2, maar een reflex van Thoelen redde een punt voor Malinwa. Het bleef 1-1, genoeg voor Van den Brom om aan het roer te blijven of niet?