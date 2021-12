Dimitri de Condé ziet bij Genk twee kanshebbers voor de Gouden Schoen en een toekomstig winnaar: "De meest complete voetballer van België"

Je zou het haast vergeten na de matige resultaten van de laatste maanden, maar Racing Genk legde aan het einde van de reguliere competitie en in de play-offs oogstrelend voetbal op de mat. En dus kunnen enkele Genkies een aardig woordje meespreken in het Gouden Schoen-debat.

In HLN neemt Dimitri de Condé, Head of Football van Racing Genk, het op voor zijn spelers. "Ik zie bij ons toch zeker twee kanshebbers voor de Gouden Schoen. Paul Onuachu heeft vorig seizoen alle records gebroken die er te breken waren. Alleen daarvoor verdient hij de Schoen al. Ondanks zijn mindere periode zit hij ook dit seizoen al aan 12 goals."

Een heleboel van de doelpunten van de boomlange Nigeriaan kwamen er na voorbereidend werk van Junya Ito. De Japanner is uitgegroeid tot een van de beste flankspelers in onze competitie. "Junya is de eeuwige ondergewaardeerde speler, maar iedereen heeft er schrik van. Junya is erg belangrijk voor ons en had een groot aandeel in onze bekerwinst. Door de taalbarrière is hij minder uitgesproken bij ons, maar dat doet niets af van zijn toekomst", aldus De Condé.

Naast Ito en Onuachu krijgt ook Kristian Thorstvedt een open doekje van zijn Head of Football. "Hij is een kandidaat-winnaar in de toekomst. Voor mij is de meest complete voetballer van België en speler met het grootste potentieel in onze competitie. Hij is een winnaar, een leider, heeft scorend vermogen en beschikt over de juiste mentaliteit. Hij heeft alles om op termijn de Gouden Schoen te winnen, als hij bij Genk blijft", besluit Dimitri de Condé.