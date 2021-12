Positief coronageval na wedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk

Scheidsrechter Jonathan Lardot vertoonde na de wedstrijd lichte symptomen en werd getest op het virus.

Lardot liet zich testen en bleek positief. De scheidsrechter zit in quarantaine en kan dus niet deelnemen aan een stage die bezig is in Tubeke.

Dit weekend komt de Waalse ref dus niet in actie. Het Referee Department hoopt dat hij hersteld is voor de midweekspeeldag van volgende week.

Bij KV Mechelen en Racing Genk waren er na de wedstrijd geen positieve gevallen te melden. Onder de scheidsrechters zijn er weinig besmettingen.

“Op dit moment zitten we met heel weinig besmettingen. Voor de stage heeft iedereen nog eens een sneltest gedaan en van een uitbraak is zeker geen sprake”, vertelt operationeel directeur Stephanie Forde aan Het Nieuwsblad.

“We hebben de groep ook onderverdeeld in kleinere groepen of bubbels en nemen extra voorzorgsmaatregelen, dus laten we hopen dat het zo blijft. Met ook nog de beker wordt het immers een heel drukke decembermaand.”