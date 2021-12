KVM-spelers dachten na 1-1 dat Genk te pakken was: "Als we met elf blijven, gaan we er misschien nog over"

Met zijn tienen hield KVM Genk in bedwang. Een goed puntje, denk je dan, maar bij Mechelen hadden ze graag meer gewild. Zeker na de gelijkmaker van Nikola Storm heerste het gevoel dat er een driepunter in zat. De uitsluiting van Coucke veranderde uiteraard één en ander.

Nikola Storm maakte al zijn achtste doelpunt van het seizoen. "Het doet deugd, zeker als je de match bekijkt", aldus de doelpuntenmaker. Het is meteen een verwijzing naar de rode kaart voor zijn doelman. "Als we met elf blijven staan, gaan we er misschien nog over. Dat was toch het gevoel dat ik had. Je voelde dat iedereen in de ploeg daar nog in geloofde. Na de rode kaart was het dan het gelijkspel vasthouden."

De Camargo aan de aftrap

Igor de Camargo had reden om tevreden te zijn, want hij stond voor het eerst dit seizoen aan de aftrap in een competitiematch. "Met een overwinning had het nog beter kunnen zijn. Jammer, want er zat veel meer in. Er was veel kwaliteit langs de kant van KV Mechelen, onze ploeg wilde vooruit spelen en kansen creëeren. Maar dan kom je met een man minder tegen een tegenstander met veel kwaliteiten aan de bal..."

Niet de meest ideale situatie dus waar KV Mechelen in verkeerde om het laatste deel van de wedstrijd aan te pakken. "Het was niet evident. Ik moet chapeau zeggen aan mijn ploeg", aldus de gelegenheidsaanvoerder van Malinwa. De sérieux, de discipline in ons blok, was er en dat is wat telt. De teamspirit was hoog genoeg om kans te maken om de drie punten te pakken."