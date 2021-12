Geplaagde Van den Brom na gelijkspel: "Vierde of vijfde keer dat we daar niet op juiste manier mee omgaan"

Het elftal van John van den Brom blijft voorlopig dezelfde fouten maken. 'Al de vierde of vijfde keer', was het volgens de coach dat Genk een numerieke meerderheid niet wist uit te buiten. Genk stond in de tweede helft lang met een man meer op het veld, maar speelde slechts gelijk tegen KVM.

"Vooraf wisten we dat dit een hele lastige verplaatsing voor ons zou worden. Als je naar hun wedstrijd tegen Club zag, weet je dat het hier kan spoken. Daar hebben we in de eerste helft goed op geanticipeerd. We hebben geprobeerd om in ons eigen spel te komen. We hadden ook de voorsprong die we graag wilden en wilden minimaal hetzelfde brengen", zag Van den Brom dat het er bij de rust best goed uitzag.

Duels verloren bij tegendoelpunt

"Achteraf moet je stellen dat wij iets minder scherp uit de kleedkamers kwamen. Hoe wij de duels verliezen bij het tegendoelpunt: dat mag niet gebeuren", analyseert Van den Brom de 1-1. "De reactie na het doelpunt is wel oké. We zijn niet bij de pakken blijven zitten. Jammer van die rode kaart, anders denk ik dat Thorstvedt 'm kan binnenschieten."

Door die uitsluiting van Coucke speelde Genk natuurlijk wel lang met een man meer. "Het is al de vierde of vijfde keer dat we daar niet op de juiste manier mee omgaan en het niet uitspelen zoals het moet. Je moet dan een heel hoog tempo ontwikkelen aan de bal. Dat kon ook, omdat Mechelen zich liet terugzakken. De wissels deden we ook om daar doorheen te kunnen komen."

Weerkerende discussie

Dat moest dan voornamelijk via de flanken gebeuren. "Les 1 in het voetbal is om bij een numerieke meerderheid via de zijkanten te spelen en goeie voorzetten te geven. Dat hebben we te weinig gedaan. Jammer dat het ook bij die laatste bal tegen zit. Zo keert die discussie terug: wat hadden we beter en anders moeten doen? Dat zijn vooral de aangehaalde punten na die rode kaart."