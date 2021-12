Kan Genk deze keer wél de topkandidaat naar Limburg halen? 'Deze Belgische coach is (opnieuw) plan A om van den Brom op te volgen'

KRC Genk gaat op zoek naar een vervanger voor John van den Brom. En dan weet men bij KV Mechelen hoe laat het is. Ook deze keer is Wouter Vrancken de prioriteit.

Ook bij de aanstelling van John van den Brom als coach van KRC Genk werd de optie om Wouter Vrancken over te nemen van KV Mechelen onderzocht. De Limburgers werden toen kordaat afgewezen, terwijl de coach zijn contract Achter De Kazerne verlengde.

Vrancken is ook vandaag dé topkandidaat om het Genkse roer over te nemen. Al liggen de kaarten anders. Een opstapclausule in het contract van de coach kan voor een overgang zorgen. Het exacte bedrag is niet gekend, maar het ligt rond een miljoen euro.