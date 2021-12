Bongonda en Heynen blijven proberen om het tij te keren: "Vervelende situatie, het verleden kun je niet veranderen"

Het zijn toch sterkhouders als Bongonda en Heynen die met RC Genk de kentering zullen moeten forceren. Voorlopig wil het echter niet lukken: Genk wist sinds eind oktober niet meer te winnen. Bongonda scoorde zondagavond in Mechelen wel de 0-1, maar de thuisploeg maakte nog gelijk.

"Het is duidelijk dat niet tevreden kunnen zijn met dit gelijkspel", stelt Théo Bongonda. "We wilden de overwinning." Het is vooral zorgwekkend dat Genk amper kon dreigen nadat Mechelen met zijn tienen viel. "Het was moeilijk om te reageren na de 1-1. Het is niet de eerste keer dat dit ons overkomt. We moeten er op blijven werken om beter met die situaties om te gaan."

© photonews

"We kwamen in de tweede helft ook weeral eens te slap uit de kleedkamers, daardoor valt ook het tegendoelpunt", haalt Bryan Heynen een pijnpunt aan. En zo blijft die langverhoopte overwinning steeds weer uit. "Het is een vervelende situatie. De wedstrijden volgen mekaar snel op, die overwinning gaat er sowieo wel komen."

Heynen blijft dus positief, maar beseft dat alle excuses op zijn. "Het is aan ons om met een reactie te komen. Dat kan alleen door het op het veld te tonen, geen zestig minuten, maar negentig minuten lang. We hebben dit seizoen het al te vaak laten liggen als we een zaak konden doen in de rangschikking. Maar het verleden kun je niet veranderen. We moeten vooruit en hard werken om te proberen om de situatie om te draaien."