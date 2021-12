'Man van de match' door ultieme save op kopbal Thorstvedt roemt vooral ploegmaats: "Een pure masterclass"

Vanwege het stoppen van de kopbal van Thorstvedt in minuut 97, kozen wij als man van de match in KV Mechelen - RC Genk voor Yannick Thoelen. Omdat het zo'n knappe reflex was, omdat het een impact had op de uitslag en gezien het verhaal van de doelman dit seizoen.

Een man van de match kan gekozen worden vanwege verschillende redenen. Shved was één van de meest dreigende spelers in KVM - Genk, tot hij opgeofferd werd door de uitsluiting van Coucke. Walsh vanwege het doorzetten voorafgaand aan zijn assist of een eens te meer beslissende Storm? Wie zorgde er nadien voor dat het ook 1-1 bleef? Yannick Thoelen.

Invaller die het waarmaakt als het aan hem is

Thoelen is het ideale voorbeeld van een bankzitter die zijn verantwoordelijkheid helemaal opneemt als het dan eindelijk aan hem is. Vorig seizoen titularis, zijn plek onder de lat kwijtgespeeld aan Gaëtan Coucke in de voorbereiding en sindsdien steevast op de bank. Tot KV Mechelen hem nodig had om Coucke te vervangen tegen Genk en in de 97ste minuut uit te pakken met een schitterende redding.

© photonews

"Ik zag dat Trésor de hoekschop trapte en dat Thorstvedt voor Gustav Engvall en Sheldon Bateau kwam. Ik kon dan één stapje zetten en gelukkig kan ik die bal raken. Nadien valt ie een beetje dood en dan is het geluk hebben dat wij er het eerst bij zitten", beschrijft Thoelen de bewuste fase. "Ik zag alleen nog maar Onuachu staan, maar gelukkig was Thibaut Peyre bij de zaak om het leer weg te trappen."

Vertrouwen getankt op hoge ballen

Die bal stoppen was misschien het enige echt moeilijke dat Thoelen moest doen, maar wel o zo belangrijk. En voordien had hij zich met goede tussenkomsten op hoge ballen al een betrouwbaar sluitstuk getoond. "Dat geeft vertrouwen. Het was zo veel mogelijk bijspringen waar nodig. Als je dan die ballen kan plukken, zorgt dat ook voor rust, ondanks dat we fel onder druk stonden. Het gaf het gevoel dat we er wel door gingen komen."

De KVM-doelman is wel zo bescheiden dat hij de complimenten meteen doorspeelde aan zijn ploegmaats. "Ik ben maar een klein deel van dit gelijkspel. Als je ziet hoe invallers Engvall en Swers geen bal raken, maar zich te pletter lopen voor het team... Dikke chapeau ook voor de verdediging en alle middenvelders. Wat Vinny (Souza), Samuel (Gouet) en Sheldon (Bateau) & co gebracht hebben: dat was een pure masterclass."