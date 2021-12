Rabbi Matondo zorgt voor levensbelangrijke Brugse driepunter in Kortrijk

KV Kortrijk en Cercle Brugge konden allebei een driepunter goed gebruiken om hun doelen in het klassement te gaan behalen. Dat zorgde voor een beklijvende en bitse strijd in het Guldensporenstadion.

Met Dominik Thalhammer zat er weliswaar een nieuwe trainer op de bank bij Cercle Brugge, maar hij koos wel voor dezelfde namen die vorige week de laatste zege onder Yves Vanderhaeghe wisten te bewerkstelligen.

Pittige duels

Bij KV Kortrijk gaf Karim Belhocine een eerste basisplaats aan Sambou Sissoko, terwijl ook Viktor Torp na zijn basisdebuut in de Beker van België mocht blijven staan aan de aftrap. Gueye stond diep in de punt zoals steeds bij De Kerels, maar moest al na een kwartier worden vervangen en afgevoerd op een draagberrie.

Coach Thalhammer heeft veel ervaring opgedaan in het vrouwenvoetbal en daar zouden we heel graag een ferm kerstboompje over opzetten, maar de Jupiler Pro League is toch wat anders dan een WK-kwalificatie en een 19-0 zoals tussen de Flames en Armenië zullen we ook niet snel zien.

Veel strijd, pittige duels, een resem gele kaarten en Leonardo Lopes die flirtte met rood? Dat kregen we wél allemaal te zien in de eerste 45 minuten. Bij de rust stond het 0-1 voor De Vereniging, omdat Rabbi Matondo wel heel erg vrij mocht doorheen de Kortrijkse kegels bewegen en binnentrappen.

Cercle mist resem kansen

Voor de negende keer dit seizoen kwam Cercle Brugge dus al op voorsprong met het eerst doelpunt, het mocht zich vooral beklagen dat het voor de rust had nagelaten om op een veiliger voorsprong te komen. Net na de koffie misten Matondo, Millan en Van der Bruggen ook de eerste grote kansen van de tweede helft in wat steeds meer een nagelbijter werd zo.

Soms leek het moeilijker om te missen dan de 0-2 te scoren. Met vuur spelen heet zoiets, waardoor ook Kortrijk gaandeweg wat beter in de wedstrijd kon komen en meer in de buurt van Didillon kon opduiken met Selemani en co.

Het maakte De Vereniging wakker en zo viel een kwartier voor tijd dan toch de verlossing via de onvermijdelijke Rabbi Matondo. Hij liep een omschakelingsmoment van Hotic en Somers simpel over de doellijn. Kortrijk herstelde niet meer van die klap, 6 op 6 voor Cercle Brugge dat zo wat verder wegloopt van Beerschot.