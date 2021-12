Matondo rolt zes-zeven tegenstanders op: "Op het moeilijke veld wist ik dat ze niet zouden kunnen volgen"

Rabbi Matondo heeft zijn visitekaartje afgegeven aan zijn nieuwe coach Thalhammer. Hij scoorde twee keer, al had dat altijd een hattrick kunnen (of moeten) zijn.

Bij zijn eerste doelpunt kon Matondo tussen vijf-zes verdedigers dribbelen en voorbij Ilic trappen: "Ik zag dat er wat ruimte kwam tussen de spelers."

Snelheid

"En dus besloot ik verder te dribbelen. Eens ik op snelheid was, wist ik dat het op het slechte veld moeilijk zou zijn voor de verdedigers om me af te stoppen."

"Ik kon zo doorgaan, uiteindelijk ook naar doel trappen en een doelpunt maken. Gelukkig, want zo kwamen we op voorsprong. Het is een goed gevoel."