Vrancken blijft met dubbel gevoel achter door wispelturige VAR: "Wij hadden penalty moeten krijgen, simpel"

Wouter Vrancken zag zijn team een groot strijdershart aan de dag leggen tegen Genk (1-1). Over de VAR was Vrancken heel wat minder tevreden. De trainer van KV Mechelen vond dat zijn ploeg recht had op een elfmeter die de drie punten had kunnen opleveren.

De VAR werkte Vrancken al op zijn heupen toen KV Mechelen de 1-1 maakte. "Bij ons doelpunt doet Sandy Walsh een mooie sliding en dan zie je de ref naar het scherm gaan... Terwijl je van mijlenver ziet dat het een zuivere tackle is. Bij die handsbal van Lucumi moest ie niet eens naar het scherm gaan kijken, iedereen had gezien dat het penalty was."

Plaatsverlies in klassement

Volgens Vrancken was dat absoluut geen twijfelgeval. "Wij hadden een penalty moeten krijgen, zo simpel is het. De jongens hebben zo gestreden en dan krijg je zo'n beslissing waarbij je de bal niet op de stip ziet gaan en de VAR ook niet tussenkomt. We dalen daardoor ook een paar plaatsen in het klassement. Niet dat wij daar veel mee bezig moeten zijn, maar als je die plaatsen verliest door zo'n beslissing, vind ik het wel jammer."

De uitsluiting voor Gaëtan Coucke contesteerde Vrancken niet, al was het ook niet zo dat hij zijn doelman iets kwalijk nam. "Positioneel duurt het in die fase te lang voor we in het duel zitten en voor we de ruimtes dichdoen aan de andere kant. Dan laat je in je rug een speler infiltreren, er waren een paar dingen die niet oké waren. Gaëtan komt uit en gaat voor de bal, maar het is wel rood. Met die beslissing kan ik leven."