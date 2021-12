Breaking: John van den Brom aan de deur gezet bij KRC Genk

John van den Brom is niet langer de coach van Racing Genk. Het gelijkspel tegen KV Mechelen bleek de spreekwoordelijke druppel voor de Nederlander.

John van den Brom was sinds acht november vorig jaar in dienst bij Racing Genk. Met de Limburgers kende hij een serieuze dip in januari en februari, waarna de Limburgers een fantastisch seizoenseinde kenden met bekerwinst en indrukwekkende play-offs.

Het Genkse bestuur hield in het tussenseizoen alle sterkhouders aan boord én versterkte de kern in de breedte, waardoor de ambities torenhoog waren. Een voorlopige achtste plaats (22 op 51) in de competitie en de bekeruitschakeling stroken niet met die ambities. Donderdag moet Genk tegen Rapid Wenen Europese overwintering veiligstellen.

Via de clubkanalen geeft Genk een korte reactie bij het ontslag van John van den Brom. "De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken. Wij bedanken John voor wat hij voor de club heeft gerealiseerd en wensen hem alle succes in de toekomst. Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri als tandem de dagelijkse sportieve leiding over."