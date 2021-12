"Genk weet het zelf ook niet meer, want anders hadden ze wel al ingegrepen"

Wat moet er nog gebeuren bij Genk? John van den Brom heeft zowat alles geprobeerd. Maar zelfs tegen tien man kunnen de Limburgers de volle buit niet meer binnenslepen. Analist Stef Wijnants heeft er ook geen pasklaar antwoord meer op.

Van den Brom ontslaan? Zou dat een kentering teweeg kunnen brengen? “Donderdag is er al een nieuwe match. Het blijft maar doorgaan. Veel tijd om te recupereren is er niet. Het is niet dat John van den Brom geen andere opstellingen probeerde", aldus Wijnants in HBvL

"Hij zette Oyen, heeft Cuesta teruggebracht, liet Paintsil staan want Onuachu was nog niet in orde. Hij heeft vanalles geprobeerd, maar het heilige vuur ontbreekt. Hoe dat op korte termijn moet opgelost worden, weet ik niet. En ik denk bij Genk ook niet, want dan hadden ze ingegrepen.”