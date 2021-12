Hans Vanaken blikt vooruit op clash met PSG in Champions League: "Moeten geloven dat er iets mogelijk is'

Met drie overwinningen op rij trekt Club Brugge naar Parijs met als doel om te kunne overwinteren in Europa.

De kans bestaat nog, al is het een waterkans. Blauw-zwart moet het beter doen tegen PSG dan Leipzig tegen Manchester City. Bij verlies is Club gegarandeerd uitgeschakeld.

"Het al alleszins een hele andere wedstrijd worden dan tegen Seraing", trapt Hans Vanaken een open deur in. "Tegen PSG wordt van ons niet verwacht om dominant voetbal te spelen, al zullen we daar ook niet met zijn tienen rond de baklijn staan."

"Met een eigen visie ons voetbal op de mat brengen, dat is het doel. Al zal het ook wel kunnen gebeuren dat we eens met tien rond de baklijn zullen staan, liefst niet te vaak", was Vanaken overtuigd na de gewonnen partij tegen Seraing.

Revanche voor PSG?

PSG heeft niets meer te winnen of verliezen in de Champions League en gaan zeker als tweede naar de volgende ronde. Maar, ze zullen ook niet vergeten zijn dat het in Jan Breydel 1-1 werd. "Ze zullen de puntjes op de i willen zetten tegen de jongens die dachten dat ze beter waren dan ons. En dat was ook zo want we hadden de kansen om die wedstrijd te winnen", herinnert hij zich.

"We moeten ons optrekken aan de vorige wedstrijden tegen hen en dan vooral in Parijs enkele jaren terug. Toen werd het 1-0 maar kon het 1-1 zijn (gemiste penalty Diagne, red.) en dit jaar spelen we nog gelijk tegen hen. Het geloof moet er zijn dat er iets te rapen valt. Met de resulaten en vertrouwen van de laatste week naar Parijs nu", besluit de tweevoudige Gouden Schoen.