Maziz en Seraing geloofden in stunt: "Dachten echt dat hier iets te rapen viel"

Tot op de laatste minuut kon Seraing nog hopen op een puntje op het veld van Club Brugge, maar het mocht niet zijn voor les Méttalos.

Youssef Maziz heeft opnieuw van zich laten horen in Brugge met een assist voor beide doelpunten van Seraing op Jan Breydel. Het was echter niet genoeg om een puntje af te snoepen van de landskampioen. Maziz en Seraing geloofden nochtans in een goede afloop.

"Club moet dinsdag in de Champions League spelen. Dus we dachten wel dat er iets mogelijk was en uiteindelijk waren we ook niet ver van een puntje. Dan is het achteraf dubbel jammer dat we die tegendoelpunten zo makkelijk slikken", klinkt het bij de spelverdeler.

Maziz kijkt ook vooruit en naar het doel van Seraing in de competitie. "We moeten zo snel mogelijk zo veel punten als mogelijk verzamelen om het behoud de verzekeren. Dat is ons doel dit seizoen", zet hij orde op zaken.

Een punt of meer op Brugge zou een mooie stunt zijn geweest maar het behoud verzekeren zou ook al een mooie prestatie zijn voor de ploeg die volgens velen een vogel voor de kat was in 1A dit seizoen.