Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

De Democratische Republiek Congo is prima aan de Afrika Cup begonnen. De Leopards wonnen met 1-0 van Benin in het Al Barid-stadion in Rabat.

Het was ex-Genk-speler Théo Bongonda die in de 16e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. De Congolese flankaanvaller veroverde de bal en haalde uit na een fout van Yohan Roche, die de bal nooit had mogen laten doorglippen in het strafschopgebied. Arthur Masuaku, die de lange bal richting de Charleroiër verstuurde, kreeg de assist op zijn naam.

DR Congo ging daarna voluit op zoek naar een tweede doelpunt. In de 49e minuut dacht Cédric Bakambu te scoren door de doelman met een kopbal te verschalken, maar zijn treffer werd uiteindelijk door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

VAR laat het afweten

Rond het uur leek Benin recht te hebben op een strafschop. Chancel Mbemba maakte hands in het eigen strafschopgebied, maar de VAR… werkte op dat moment niet meer. De beelden konden dus niet herbekeken worden.

De stand wijzigde nadien niet meer. Congo won met het kleinste verschil en neemt voorlopig de leiding in de groep, in afwachting van de wedstrijd tussen Senegal en Botswana.

De volgende wedstrijd van de DR Congo staat gepland op zaterdag 27 december. Dan wacht een zware opdracht tegen Senegal, een van de sterkste landen op het Afrikaanse continent.

 Speeldag 1
Ghana Ghana 0-1 Angola Angola
Algerije Algerije 2-0 Equatorial Guinea Equatorial Guinea
DR Congo DR Congo 1-0 Guinee Guinee
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2-2 Oeganda Oeganda
Sierra Leone Sierra Leone 0-0 Chad Chad
Togo Togo 1-1 Liberië Liberië
Mali Mali 1-1 Mozambique Mozambique
Ivoorkust Ivoorkust 2-0 Zambia Zambia
Senegal Senegal 1-1 Burkina Faso Burkina Faso
Egypte Egypte 3-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Mauritania Mauritania 1-0 Botswana Botswana
Kameroen Kameroen 1-0 Namibië Namibië
Mali Mali 1-1 Zambia Zambia
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2-1 Angola Angola
Senegal Senegal 3-0 Botswana Botswana
Nigeria Nigeria 2-1 Tanzania Tanzania
Tunesië Tunesië 21:00 Oeganda Oeganda
Burkina Faso Burkina Faso 24/12 Equatorial Guinea Equatorial Guinea
Ivoorkust Ivoorkust 24/12 Mozambique Mozambique

