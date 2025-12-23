Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

Nicky Hayen staat nog maar net aan het roer bij KRC Genk of hij krijgt meteen een absolute topper voorgeschoteld. Vrijdag wacht Club Brugge, zijn ex-ploeg, in een duel met extra lading.

Nicky Hayen is sinds maandagavond de nieuwe trainer van KRC Genk. Dinsdag werd hij voorgesteld bij de Limburgers, woensdag zal hij zijn eerste training leiden als T1.

En het zal een belangrijke trainingsweek worden. Vrijdag komt Club Brugge, de ex-ploeg van Hayen, op bezoek. "We moeten dringend weer aan een sterke thuisreeks bouwen", beseft de nieuwe hoofdcoach van Genk.

"Dat begint door de match van vrijdag tegen Club Brugge te winnen", gaat hij verder bij Het Laatste Nieuws. "Uiteraard ken ik de tegenstander goed en ik zal die kennis ook zo goed mogelijk proberen te gebruiken om het juiste wedstrijdplan uit te tekenen."

Hayen wil meteen drie punten thuis houden in Genk

Club Brugge is duidelijk gewaarschuwd. Hayen beseft dat het een belangrijke en grote wedstrijd wordt, zeker door de omstandigheden. Veel wil hij zich niet aantrekken van de randzaken. De drie punten zijn het belangrijkste.

"Het is misschien een duel dat iets meer beladen is door de recente gebeurtenissen, maar het blijft een wedstrijden voor drie punten, en hopelijk kunnen we die thuis houden", aldus Hayen.



Revanchegevoelens zijn er wel niet. "Ik ben en zal altijd dankbaar blijven voor de kans die Club me heeft gegeven. Maar anderzijds heb ik me in die achttien maanden ook wel bewezen, de resultaten spreken voor zich."