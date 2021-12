OHL baalt na onverdiend verlies: "Een 'pietgoal' he! De teleurstelling is groot"

OH Leuven mocht zich de nederlaag tegen Gent zelf aanwrijven, want de kansen om gelijk te maken waren er. Het geluk dat de Leuvenaars niet aan hun zijde hadden, hadden de Gentenaars wel.

Casper De Norre schudde het hoofd. "We hadden toch redelijk wat kansen. Dit is zeer teleurstellend, zeker na de tweede helft die we spelen. We hebben toch heel wat kansen gecreëerd. Een gelijkspel was een betere weergave geweest", aldus de linksachter. "En spijtig na onze goeie reeks. Nu moeten we weer achteruit kijken en we hebben meer de ambitie om vooruit te kijken."

De speelwijze van Gent was een gespreksonderwerp in de Leuvense kleedkamer. "Ja, inderdaad. Het is natuurlijk hun goed recht. Als zij dat zo willen doen, moeten wij daar rustig onder blijven. Ze gingen natuurlijk wel makkelijk liggen."

En naast de drie schoten op de paal trof Gent raak uit een afgeweken bal. "Tissoudali komt in de zestien en dan weet je dat je niet te veel meer naar zijn lichaam moet kijken. Ik blok zijn eerste schot nog, maar bij het tweede raakt die bal de bovenkant van mijn voet. Een pietgoal hé. (lacht) Ja maar, het is zo. Anders was dat nooit een doelpunt geworden."