OHL gefrustreerd over speelwijze Gent, maar kijkt ook in eigen boezem: "Gefakete blessures, akkefietjes... het tempo ging er telkens uit"

Bij OH Leuven waren er na de match veel met hun hoofd aan het schudden. Ze vonden dat ze meer verdienden en dat was ook zo. Maar er was ook frustratie over de speelwijze van Gent. Marc Brys bracht dat onder woorden.

"Ze hebben het heel 'professioneel' gedaan", zei hij op zijn persbabbel. "Als je achterstaat wil je daar iets aan doen en wil je pushen en tempo maken. Maar Gent heeft dat tempo er telkens uitgehaald met gefakete blessures en akkefietjes. Dat leidde tot irritaties. Ook dat tijdwinnen ging op de zenuwen van mijn spelers werken. Dat gaat dan niet over die spelers die op de grond vielen, maar wel over het afblokken van het ritme. Elke keer moesten we vanaf nul beginnen", aldus Brys. "Dat hebben ze heel goed gedaan."

Hein: Veel ploegen hebben die praktijken al vaak tegen ons toegepast

Hein Vanhaezebrouck wou daar ook op reageren. "Je kan spreken over AA Gent, maar ik zag aan de andere kant evenzeer dergelijke zaken. Zo viel er een speler neer en floot de ref de fase deze keer wel af. Toen Okumu aan het hoofd geraakt werd, floot hij niet eens. En die jongen ligt misschien nog een paar dagen in het ziekenhuis hé. Maar ik geef toe dat we dat vandaag iets te veel gedaan hebben. Daarbij wil ik wel zeggen dat veel ploegen dat dergelijke praktijken al vaak tegen ons toegepast hebben."

Maar Brys keek ook naar zijn eigen ploeg. "We moeten ook naar onszelf kijken. Ik telde na de rust negen honderd procent kansen. Van die negen moeten er toch een paar afgemaakt worden. We verdienden zeker meer, maar moesten onszelf belonen. We kenden ook veel tegenslag met die schoten tegen het doelhout."