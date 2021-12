En zo staat Charleroi geruisloos in de top vier halfweg de competitie: "Meest volwassen prestatie van het seizoen"

Je zou het haast vergeten na het wangedrag van enkele Standard-fans, maar Charleroi vernederde de Rouches zondagavond in eigen huis. De ploeg van Edward Still haalde het met 0-3 op Sclessin en komt zo de top vier binnen.

De 0-3 van Charleroi is misschien een overdreven uitslag, maar Charleroi toonde zich de betere ploeg op Sclessin. Al hadden de Carolo's het in de openingsfase knap lastig tegen Standard. "Standard begon erg goed aan de partij, ze hebben ons tien à vijftien minuten veel pijn gedaan. Gelukkig schudde Hervé Koffi een schitterende save uit zijn mouwen. Dat was een kantelmoment", beseft Edward Still.

Daarna nam Charleroi de controle over. De kansen en doelpunten volgden vrij snel. "We hebben even moeten lijden, maar daarna hebben we ons spel kunnen spelen. We stonden er in balbezit en balverlies. En wat me tevreden stemt: we sprongen efficiënt met onze kansen om", aldus de T1 van Charleroi.

Dankzij de overwinning staat Charleroi halfweg de reguliere competitie op een knappe vierde stek. "Over het algemeen vond ik dit een van onze meest volwassen prestaties van het seizoen. We voetbalden vol overtuiging en gaan vandaag verdiend met een driepunter naar huis."