Vossen absoluut niet blij met zijn situatie: "Mijn cijfers spreken voor zich, een uitleg moet je aan de trainer vragen"

Jelle Vossen moest zich de laatste drie wedstrijden tevreden stellen met invalbeurten. En daar is hij niet tevreden mee... De topschutter van Zulte Waregem vraagt zich af wat hij heeft verkeerd gedaan.

Vossen mocht inkomen tegen Anderlecht en bracht onmiddellijk de spanning terug. "De ontgoocheling is natuurlijk heel groot. Als je hier 0-1 voorkomt, twee keer scoort en met lege handen naar huis gaat, kan je niet tevreden zijn. Het waren natuurlijk twee fantastische doelpunten van Refaelov. Een punt had er misschien ingezeten. Gelukkig kan je hier dus niet mee zijn", aldus de veteraan.

Met zijn huidige situatie is hij trouwens ook niet echt blij. "Wat denk je zelf? Natuurlijk ben ik daar niet gelukkig mee. Ik heb al tien keer gescoord, niemand doet beter bij ons. Maar dan word je er na een slechte helft tegen Gent uitgehaald. In die wedstrijd was heel de ploeg niet goed, maar ik moet wel op de bank beginnen nu. Ik heb daar ook geen uitleg voor gekregen."

Die heeft hij ook niet gevraagd. Met zijn status zou hij er ook niet moeten om smeken. "Mijn cijfers spreken voor zich. Het is balen, maar ik moet in de invalbeurten iets laten zien. Ik ben blij dat ik dat doelpuntje kon maken. Wat er aan de hand is? Dat moet je aan de trainer vragen. Ik probeer doelpunten te maken en mijn ploeg te helpen."