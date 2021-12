Refaelov bewijst dat hij moet spelen, Kompany geeft toe, maar... "De beste coaches mogen de beslissingen na de wedstrijd nemen"

Drie matchen op één week en gescoord in elke match, vier keer in totaal. Wie had ook weer gezegd dat Lior Refaelov soms eens rust nodig had? Vincent Kompany lachte er eens mee. "Ik hoop dat er nog veel jongens gaan bewijzen dat ik ze meer had moeten laten spelen."

De twee goals tegen Zulte Waregem waren zelfs echte killerdoelpunten: niet nadenken, vlammen! Hij is zo belangrijk voor dit Anderlecht en toch heeft de Israëliër slechts 59 procent van de beschikbare speelminuten gekregen van Vincent Kompany. "Lior staat scherp, fysiek en mentaal", knikte Kompany. "Lior zit met een mindset dat hij nog zo lang mogelijk topvoetballer wil zijn en dat is voor mij, als trainer, ideaal. Hij is duidelijk één van de spelers in vorm."

Maar waarom hem dan niet meer opstellen? "Dat zijn vijgen na Pasen. De beste coaches zijn zij die na de wedstrijd de beslissingen mogen nemen. Als ik andere jongens zoals Yari, Benito of Joshua niet laat spelen, krijg ik dezelfde vragen. Het is een kwestie van evenwicht, van momentum. Ik hoop dat er nog veel jongens zijn die gaan bewijzen dat ik ze meer had moeten laten spelen."

Kompany gaf ook nog aan dat hij zelf nog zoekende is naar de juiste combinatie. "Kouamé, Zirkzee, Refaelov en Raman waren hier vorig seizoen niet. Het is een puzzel waar je een evenwicht moet in vinden. Maar dat is natuurlijk ook gelinkt aan vorm. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik liever een ploeg heb met tien jongens die er tien maken, dan een ploeg met twee jongens die er dertig maken."