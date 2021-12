Dury is nog steeds zoekende naar het juiste evenwicht: "Dat is Jelle zijn schuld niet, maar ik moet keuzes maken"

Francky Dury hoopte dat er op het einde nog iets uit de kast ging vallen in het Lotto Park, maar hij moest ook toegeven dat Anderlecht de zege absoluut verdiende. "Ze waren beter, daar moeten we niet flauw over doen."

Dury is nog steeds zoekende. Zijn ploeg pakt te makkelijk doelpunten en daar is Jelle Vossen, die niet blij was met zijn bankzittersstatuut, de pineut van. "Ik weet het en hij verdient dat ook niet, maar ik moet een evenwicht vinden. Kutesa, Gano, Dompé en Fadera doen het ook goed. Ik heb vijf spelers voor vier posities en ik moet keuzes maken."

Maar het is wel opmerkelijk dat die keuze dan in het nadeel van de clubtopschutter uitvalt. "We pakken meer dan twee doelpunten gemiddeld per match. Daar moeten we ons ook op concentreren. Dat is Jelle zijn schuld niet, maar dat evenwicht vinden is een zoektocht."

Niet dat het veel opleverde tegen Anderlecht, want de uiteindelijke score had veel hoger kunnen uitvallen. "Het is een verdiende zege van Anderlecht. We hadden het moeilijk om de bal bij te houden. Zij waren beter, daar moeten we niet flauw over doen. We pakken te makkelijk doelpunten, maar dan hoop je dat er na die aansluitingstreffer nog iets gebeurt... maar dat zou niet verdiend geweest zijn."