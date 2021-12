Kompany ziet het ook: "We moeten veel scoren om een wedstrijd veilig te stellen"

Moest je als coach nu tevreden zijn met het aanvallende spel of ongelukkig over de defensieve kwetsbaarheid? Vincent Kompany neigde naar het eerste, zonder blind te zijn voor het tweede.

Over de aanval kon hij deze keer echt wel tevreden zijn. "Als we de bal doen bewegen, maar er is geen beweging bij de spelers, dan wordt het al heel snel te steriel. De twee moeten samengaan en vandaag hebben we dat gezien. We lieten heel wat mooie dingen zien", zei hij.

Maar dat Zulte Waregem - dat eigenlijk nooit echt dreigend was behalve op het einde - toch twee keer kon scoren, was dan weer een bron van frustratie. "Het is natuurlijk ook de verdienste van de tegenstander. Maar ja, we geven op dit moment nog heel veel doelpunten weg, waardoor we veel moeten scoren om de zege veilig te stellen. Ik kijk niet alleen naar de verdediging. Een ploeg valt aan met elf en verdedigt met elf. Die doelpunten komen er ook niet omdat er één of twee spitsen het goed doen. We moeten dat oplossen, maar dat is altijd makkelijker als je wint."

Eén bemerking daarbij: Lissandro Magallàn mag toch wel heel wat foutjes maken. "(denkt na) Een verdediging is pas op niveau na 10-15 wedstrijden. Ik ben kritisch over het aspect verdedigen, dat weten jullie. Maar dat is iets collectief, niet van één man. Als we collectief doen wat we moeten doen, gaan we bijna niet meer incasseren."