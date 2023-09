Anderlecht en Club Brugge beide in hetzelfde bedje ziek met puntendeling als gevolg

Anderlecht en Club Brugge hebben weer eens de punten gedeeld. Een goeie match konden we het alvast niet noemen. Wel veel inzet, maar geen lijn in het aanvallende spel van beide ploegen. Een goal van Dolberg werd door Skov Olsen uitgewist, maar het mocht zeker wat meer zijn.

Dat is dan ook weer opgelost: Kasper Schmeichel is de nummer 1 van Anderlecht. Concurrentiestrijd, jaja. De eerste wedstrijd dat de Deense doelman fit was, stond hij onder de lat. Daarmee wil Anderlecht de discussie ook sluiten en mag de nadruk weer op het sportieve liggen.

Oud Anderlecht begon goed

Onder het toeziend oog van Peter Schmeichel, Remco Evenepoel en Oumi en de familie Hazard begon Anderlecht sterk aan de wedstrijd. Ze hielden Club op hun helft, maar konden wel geen kansen afdwingen. Met ook Hazard en Augustinsson op het veld steeg de gemiddelde leeftijd trouwens naar 28,2 jaar. Da's jaren geleden in het Lotto Park.

Het goeie begin kende echter geen vervolg. Club herstelde het evenwicht en stak al regelmatig eens de neus aan het venster in de zestien. En dat was heel wat dreigender dan wat de thuisploeg deed. Daar zien we nog altijd geen lijn in het aanvallende spel.

Eén kans, één goal, twee Denen geblesseerd

Veelal was het de bal naar voor jagen en hopen dat Amuzu of Dolberg er iets mee kon aanvangen. Toen Amuzu nog eens naar doel probeerde te trappen, week de bal af en viel aan de tweede paal, waar Sardella kon terugkoppen. Dolberg dook uit de rug van Mechele op om binnen te koppen.

© photonews

Even later moest hij wel geblesseerd naar de kant. En nog wat later moest Delaney naar de kant met een schouder die uit de kom was. Gehavend bereikte Anderlecht de rust met een voorsprong. Bij Club leek het allemaal niet goed genoeg, vooral vooraan. Zinckernagel, Thiago, Vanaken en Skov Olsen gaven niet thuis.

Club doet het na balverlies

Aan de overkant kon Hazard ook zijn stempel niet echt drukken. Een topper met veel inzet, maar weinig goed voetbal. En de tweede helft bracht amper beterschap. Holderdeboldervoetbal en hopen dat er eens een bal goed viel. Zoals voor Hazard, die wild overknalde. Dat heeft ie ooit ook al beter gedaan.

© photonews

Club Brugge mocht zo blijven hopen en de kans kwam er dan ook. Sardella verloor de bal op het middenveld, Zinckernagel kon counteren en Skov Olsen - tot dan onzichtbaar - bedienen. Met een gekruist schot stond het ineens 1-1.