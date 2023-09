Kortrijk-trainer Still mag zich stilaan grote zorgen beginnen maken: ook tegen Charleroi pijnlijke conclusies

Charleroi versus KV Kortrijk, da's een kelderkraker. Beide ploegen hadden de punten broodnodig, maar het waren de Carolo's die er de meeste kwaliteit voor toonden. Edward Still begint nu toch stilaan in nauwe schoentjes te geraken.

De eerste 40 minuten was het alles Charleroi wat de klok sloeg, al leverde dat niet bijzonder veel grote kansen op. Doelman Vandenberghe moest één keer sterk ingrijpen toen een afgeweken schot van Ilaimaharitra in doel te dreigde verdwijnen.

Middenveld ondermaats

Maar daarna schakelde de thuisploeg nog een versnelling hoger. Balverlies op het middenveld brak KVK zuur op. Ilaimaharitra vond met een scherpe voorzet Mbenza en die schoof de 1-0 binnen. Op dat moment oververdiend te noemen.

Het was pas in de slotfase van de eerste helft dat Kortrijk wat kwam opzetten. Rogelj moest een kopbal van Joao Silva van de lijn redden en ook Kadri zag zijn schot van de lijn gekeerd. Maar al bij al was het toch te weinig wat de Kortrijkzanen brachten. Vooral op het middenveld verloren ze de strijd.

Aanvallend amper iets klaargespeeld

In de tweede helft draaide het spelbeeld wel wat. Charleroi verloor de grip op de wedstrijd. Maar Kortrijk kon aanvallend quasi niks klaarmaken. De volledig onzichtbare Avenatti moest eraf voor Davies en die zorgde dan toch eens voor gevaar. Maar het was opnieuw Mbenza met de beste kans die gered werd door Vandenberghe.

Spelen de West-Vlamingen te voorzichtig? Er is amper aansluiting tussen middenveld en aanval. Dit wordt bijzonder moeilijk op deze manier en Edward Still zal zich intussen toch ook wel al zorgen maken? Met zes gemaakte goals en 20 tegen, begint het er in ieder geval voor de buitenwereld zorgwekkend uit te zien.