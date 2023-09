Eerste trainersontslag in de JPL zit eraan te komen: "Ben ik niet mee bezig"

Je kan er niet omheen: een coach die het seizoen begint met 2 op 24 houdt er best rekening mee dat het niet al te lang meer zal duren. Edward Still zijn stoel bij KV Kortrijk is serieus aan het wankelen.

Tegen Charleroi kon Kortrijk ook niet echt aanspraak maken op puntengewin. De Carolo's domineerden 90 procent van de match. Het gelijkspel tegen Anderlecht liet eigenlijk ook al een zure nasmaak achter na die gelijkmaker in de 97ste minuut. Still kan verzachtende omstandigheden inroepen: de chaos tijdens de voorbereiding, een verdediger die er ineens de brui aan geeft, het manke middenveld... Maar of het hem veel gaat helpen, betwijfelen we. Al voor de match tegen Charleroi was er twijfel. Maar wie gaat het dan wel willen overnemen? Het eerste trainersontslag - dat van Vincent Euvrard tellen we niet mee omdat het voor het seizoen gebeurde - dreigt. "Vrezen voor mijn job? Daar ben ik niet mee bezig, enkel met harder werken om de situatie om te draaien", reageerde Still achteraf.