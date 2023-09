Union wint tegen Cerlce voor het eerst in september en sluit weer aan aan de top

Union heeft met 0-2 van Cercle Brugge gewonnen. Amoura was een gesel voor de defensie van de thuisploeg en scoorde 2 keer. Zo doet Union een uitstekende zaak in het klassement.

De wedstrijd begon meteen intens. Union trapte na nog geen minuut via Amoura op de paal en een paar minuten later was het daar weer. Amoura was daar weer en na een knappe rush trapte hij vanuit een scherpe hoek in de winkelhaak. Alleen had hij onderweg een fout op Ravych gemaakt.

Union bleef de bedrijvigste ploeg en probeerde Cercle fysiek af te troeven, maar Cercle begon het evenwicht te herstellen. Denkey kon zijn voet net niet tegen een voorzet van Siquet zetten.

Na een kwartier kon Union dan toch scoren. Lazare kon op zijn rechterflank lopen. Zijn voorzet schoot door en Amoura trapte via Siquet binnen. De lijnrechter vlagde eerst nog voor buitenspel, maar de VAR corrigeerde en zo stond het toch 0-1.

Cercle kreeg na het openingsdoelpunt de betere kansen. Siquet dropte een paar keer de bal gevaarlijk in de 16, maar het leidde nooit tot een redding van Moris.

In het slot van de 1e helft was Amoura nog een paar keer gevaarlijk, maar zijn voorzet kwam niet aan en hij stond ook nog eens buitenspel. Uiteindelijk was er nog een goede kans voor Cercle. Via Denkey kwam de bal tot bij Minda. Die verslikte zich echter in de bal en zo gingen we met 0-1 rusten.

Na de pauze bleef Union de gevaarlijkste ploeg. Warleson moest 2 keer redden, maar even later moest hij zich toch voor de 2e keer gewonnen geven. Lazare stuurde Amoura opnieuw diep en die speelde door de benen van Warleson. Zo scoorde Amoura voor de 2e keer.

Union bleef baas en Cercle had moeite om een kans bijeen te voetballen, maar na enkele wissels waren daar enkele kansen kort na elkaar. Somers zocht de verste winkelhaak, maar zijn schot werd afgeblokt. Even later was zijn voorzet voor Denkey net te ver.

De wedstrijd bleef echter onder controle van Union. Zeker na het 2e geel van Miangue. Tijdens de rust pakte hij door protest geel. Kort na zijn invalbeurt kreeg hij na een blok zijn 2e geel.

Door de vele wissels ging het tempo uit de wedstrijd. Union won zo met 0-2 en komt zo opnieuw de top 4 binnen. Cercle liet de leidersplaats liggen en zakte van plaats 4 naar 5.