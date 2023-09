Twee voor de prijs van één: Defourny de held, Janssen de schlemiel in dramatische pot voetbal Antwerp - RWDM

Royal Antwerp FC wilde maar wat graag de pandoering in Barcelona vergeten. Wat is dan beter dan in eigen huis winnen van RWDM? Liefst met een aantal doelpunten verschil. Het zou echter anders uitdraaien.

Mark van Bommel koos voor twee nieuwe namen in zijn basiselftal. Muja en Wijndal verhuisden naar de bank bij Antwerp. De Laet mocht zo nog eens aan een match beginnen, Valencia kreeg dan weer zijn eerste basisplek dit seizoen. Bij RWDM - toch een van de revelaties van dit seizoen - geen wissels in vergelijking met vorige week. En de Brusselaars zouden zich ook op de Bosuil een moeilijk te ontwrichten ploeg tonen. Al had dat ook wel wat te maken met de relatieve zwakte van Antwerp. De landskampioen kreeg in de hele eerste helft geen bal tussen de palen en ook na de rust kon het eigenlijk maar een twintigtal minuten écht zijn wil opdringen aan de bezoekers. Daarin kreeg het ook wel twee grote kansen om op voorsprong te komen. Vincent Janssen kreeg namelijk twee keer een strafschop. De eerste keer op aangeven van de VAR, nadat hij zelf werd aangetikt door Segovia. De tweede keer na een fout van Camara op de ingevallen Wijndal. Zo kan je ook een wedstrijd beslissen natuurlijk? Niet dus. Tot twee keer toe zat Defourny namelijk in de goede hoek, waardoor de Nederlandse spits de grote schlemiel van de avond werd. Al moet ook gewoon gezegd dat RWDM het puntje op zich misschien wel verdiende. Janssen kreeg nog een mogelijkheid om alsnog de matchwinnaar te worden, maar voor de derde keer was Defourny attent met een goede redding. En zo bleef alles zoals het begon: 0-0. In de midweek krijgt The Great Old een nieuwe kans om vertrouwen te tanken.