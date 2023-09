Jean Butez geeft eerlijk antwoord op bijzondere vraag na gelijkspel tegen RWDM

Het voelde aan als een nederlaag, maar was een gelijkspel. Ook Jean Butez was bijzonder hard in zijn analyse.

Royal Antwerp FC had wat goed te maken na de 5-0-nederlaag in de Champions League in Barcelona. Toch kwam het er tegen RWDM niet meteen uit. De eerste helft was bijzonder pover, al zat je ook met een tegenstander die duidelijk gekomen was voor een punt.

“Of dit onze slechtste 45 minuten van het seizoen waren? Misschien wel. Tegen een ploeg die met een laag blok op de counter wacht, moet je meer bewegen. Aan de bal brachten we veel te weinig”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Volgens Butez speelde de vermoeidheid van dinsdag mee, maar kan niet alles daarmee verklaard worden. “Ook de mentale factor speelde een rol. Na een ontmoeting tegen Barcelona moet je direct de switch kunnen maken. Vergeten wat er dinsdag gebeurde en vanaf de eerste minuut in de match zitten. Niet vanaf de tweede helft…”

Na de rust liep het beter voor The Great Old. “Met meer dynamiek, meer intensiteit aan de bal. Jammer genoeg zat het in de afwerking niet mee. De manier waarop we het gevaar uit de tegenaanvallen haalden, is dan weer een positief punt dat we uit deze match meenemen.”