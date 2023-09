Zo reageerde Janssen na zijn twee gemiste strafschoppen: "Helemaal niet nodig"

Antwerp morste met de punten tegen RWDM. Met twee gemiste strafschoppen was Vincent Janssen uiteraard de schlemiel van de avond, maar zijn ploegmaats namen hem dat niet kwalijk.

Mandela Keita zag hoe de Nederlandse spits in zak en as zat. "Maar dit kunnen we hem niet kwalijk nemen", reageerde de middenvelder. "Hij is altijd al belangrijk voor ons geweest en zal dat ook blijven. Na de match kwam hij iedereen in de kleedkamer een hand geven, maar dat was helemaal niet nodig."

"Hij heeft onze steun en de volgende strafschop zal hij wel binnen trappen. Maar we kennen hem en hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Op dit moment zal hij zich zeker schuldig voelen, maar nogmaals: we nemen hem niets kwalijk."

Antwerp had het ook anders moeten kunnen afmaken. "Het kon op sommige momenten zeker beter, maar we wilden vooral geduldig blijven, zoals de coach het gevraagd had. We wilden niet overhaast te werk gaan en onze tijd nemen om door het sterke blok te geraken, zodat we niet op een counter zouden lopen. Alleen heb je dan net dat tikkeltje geluk nodig, wat vandaag ontbrak."