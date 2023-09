Patrick Goots doet een waslijst aan opmerkelijke vaststellingen bij Royal Antwerp FC

Patrick Goots had Antwerp op voorhand gewaarschuwd voor RWDM. En zijn voorspelling kwam helemaal uit.

Royal Antwerp Fc probeerde geduldig te voetballen tegen de promovendus, maar toch kwam het er allemaal niet uit zoals je verwacht van een regerende landskampioen.

Van Bommel zei achteraf al dat dit puntenverlies harder aankwam dan de nederlaag op FC Barcelona. Patrick Goots spreekt van een zeer pijnlijke avond voor The Great Old. “Antwerp heeft opnieuw een tik geïncasseerd. Vooral door de manier waarop. Het speelde zijn zwakste eerste helft in maanden”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Op het juiste moment toeslaan deed Antwerp al meermaals. En met succes. Had Janssen een van zijn twee penalty’s benut, dan was dit ook geen thema, maar nu dus wel.”

Al had het publiek wel meer verdiend dan dit. “Los daarvan: thuis tegen de promovendus mogen we van de landskampioen meer verwachten. De Bosuil bleef op zijn honger zitten.”

Goots was ook ontgoocheld in bepaalde spelers. “Nochtans stond met Anthony Valencia een man in de basis die voor animo kan zorgen. Ik zie hem ontzettend graag aan het werk, maar gisteren toonde hij geen enkele keer zijn talent.”

Voor de vierde keer punten verliezen in zeven matchen, het begint op een patroon te lijken. “Na die onwaarschijnlijke competitiestart van vorig seizoen met 27 op 27 is dit even wennen. Ik denk niet dat de wedstrijden tegen Barcelona en RWDM het vertrouwen in de groep hebben aangetast, maar Antwerp kan een serie van overwinningen stilaan wel gebruiken.”