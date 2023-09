Patrick Goots spreekt klare taal na twee gemiste strafschoppen van Vincent Janssen

Royal Antwerp FC bleef zaterdagavond steken op een 0-0-gelijkspel tegen RWDM. Al had het ook twee strafschoppen onbenut gelaten.

Na de zware nederlaag op bezoek bij FC Barcelona in de Champions League kreeg Royal Antwerp FC met RWDM opnieuw geen gemakkelijke opdracht voorgeschoteld en dat is ook zo gebleken.

De Brusselaars groeven zich in en in de eerste helft had The Great Old het bijzonder moeilijk. Na de rust liep het los, maar Vincent Janssen miste wel twee strafschoppen die voor een zege hadden kunnen zorgen.

“In mijn opzicht is de regel: wie de eerste strafshop mist, moet de volgende aan een ploegmaat laten. Dat is niet gebeurd”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Goots haalde er de nodige statistieken bij. “Janssen miste voor hij naar Antwerp kwam slechts één penalty. In een jaar tijd zit hij nu toch al aan vier stuks.”

De analist laat in het midden hoe het nu verder moet. “Hoewel zijn teammaats hem niets verweten, zal dit toch in zijn hoofd sluipen. Ik zou de eerstkomende penalty aan Toby geven, al blijft Janssen een spits. Hij kan de volgende evengoed weer opeisen.”