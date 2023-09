VAR-tussenkomsten dan toch niet bepalend: OHL met driepunter in Mechelen voorbij Standard naar 'veilige' zone

De VAR had weer aardig wat werk in het treffen tussen KV Mechelen en OHL. Er werd een penalty toegekend en een doelpunt afgekeurd op basis van de beelden. Desondanks bleek dit allemaal niet bepalend, Leuven pakte dankzij de andere goals een belangrijke driepunter.

Geen studieronde, wel een dol openingskwartier met OHL als meest snedige ploeg. Het strafte erg slordig Mechels balverlies meteen af: Nsingi naar Thorsteinsson en die maakte er met een opwippertje 0-1 van. Een snelle gelijkmaker had wel gekund, vooral dan omdat doelman Prévot er eens naast zat op hoekschop.

Lauberbach zette zijn hoofd wél tegen de bal, maar de Leuvenaars konden de 1-1 nog van de lijn keren. Dan weer meteen alarm aan de overkant. De tackle van Walsh op Thorsteinsson bleek niet zuiver, na VAR-tusenkomst. De IJslander zelf achter de bal voor de penalty. Geen goed idee, want Coucke pareerde.

KV Mechelen zal klagen over 0-2

Na de eerste vijftien minuten was het minder spectaculair, met Mechelen dat het overwicht had en kreeg. Een botsend afstandsschot van Foulon was voor Prévot niet prettig om te verwerken, maar het lukte wel. En op slag van rust werd het 0-2: Nsingi besloot op Coucke na op de voet van Vanlerberghe te staan, Maziz kopte binnen.

Verboomen vond de tik op Vanlerberghe niet zwaar genoeg voor een fout, werk aan de winkel dus bij KVM. Een deel van dat werk werd al in de openingsminuut van de tweede helft gedaan: Pflücke trapte de aansluitingstreffer in de linkerhoek (1-2). De start van beide helften mocht gezien worden, zoveel is zeker.

De vraag was dan: kon KV Mechelen doorduwen? Het bleek in het vervolg van de wedstrijd alleszins geen evidentie om de OHL-defensie opnieuw in verlegenheid te brengen, ondanks alle goede wil. Aan de overzijde werd OHL met het slot in zicht wel weer dreigender: Coucke redde twee schoten van Thorsteinsson en eentje van Maziz.

Thorsteinsson ziet tweede treffer afgekeurd

De maker van de 0-1 legde nog een keertje aan en deze keer verdween zijn schot in de rechterhoek. De VAR had in de opbouw echter buitenspel gezien: afgekeurd dus. De punten gingen desondanks naar OHL, dat voorbij Standard en Charleroi naar plek 12 springt. Ook onderaan is het erg boeiend in de Jupiler Pro League.