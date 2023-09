Steven Defour furieus na VAR-fase: "Jullie willen meer geld..."

Bij de rust stond KV Mechelen 0-2 in het krijt tegen OHL. Steven Defour reageerde furieus op een VAR-fase.

Jon Dagur Thorsteinsson, die de bezoekers al op voorsprong had gebracht, kreeg na een VAR-tussenkomst de uitgelezen mogelijkheid om er via penalty (die hij miste) 0-2 van te maken voor OHL. Aan de overzijde claimde KV Mechelen een doelpunt, maar de bal bleek niet over de doellijn.

Steven Defour was bij de rust duidelijk niet tevreden met de leiding van scheidsrechter Nathan Verboomen. “Jullie willen meer geld, maar dan moeten jullie eerst beter leren fluiten. Want op deze manier spelen jullie met ons geld”, kwam hij met een serieuze sneer.

Dit naar aanleiding van de oproep van refs, die dreigen te staken als ze geen loonsverhoging krijgen.