Alleen leider: tien Buffalo's pakken uit met fikse comeback in match met twee gezichten

KAA Gent en KAS Eupen sloten op zondagavond de speeldag af. De Buffalo's konden met een overwinning alleen leider worden, de bezoekers wilden wat opschuiven in de stand.

Hein Vanhaezebrouck was niet tevreden na de 1-1 in Polen tegen Zorya Luhansk en dat was ook te zien aan zijn opstelling. In doel kregen we Nardi in plaats van Roef, verder kregen ook Gandelman, Hjulsager, Samoise, Fofana en Orban een basisplaats. Opmerkelijk was dat ook sterkhouder en lichtpunt Sven Kums naar de bank verwezen werd - met oog op de midweek tegen Antwerp?

Roteren, roteren

Bij KAS Eupen ook drie nieuwe namen: Christie-Davies, Alloh en de IJslandse spits Finnbogason, al was het daar meer van moeten door de blessures van Lambert en Magnée. En die daar ook nog maar Van Genechten bij, want die viel na een botsing met Brown meteen uit met een mogelijke neusbreuk.

© photonews

© photonews

Antwerp, Genk en Club Brugge konden na hun Europese midweekwedstrijd niet winnen, KAA Gent wilde dan weer het voorbeeld volgen van Union SG en dat wél doen. In de eerste helft serveerde het daarvoor echter (alweer) veel te slappe koffie.

De bezoekers hadden de beste kansen en na een paar verwittigingen was het Pantovic die met een knap schot van aan de backlijn voor de 0-1 zorgde. Hij leek daarna ook nog de 0-2 te kunnen maken, maar dat lukte net niet.

Erop en erover

De Buffalo's kreunden, tot overmaat van ramp kreeg Gift Orban na een fikse duw ook nog eens rood op slag van rust. En dus moest Gent het na rust met een mannetje minder zien om te buigen, nooit een makkelijke situatie.

© photonews

© photonews

Maar het zou wel lukken. Al na twee minuten kreeg Gent een elfmeter na een fout op Archie Brown. Cuypers legde aan, maar miste. Gelukkig was de ingevallen Sven Kums er als eerste bij om alsnog de gelijkmaker binnen te knallen.

Nog voor het uur kon Tarik Tissoudali - nog een invaller bij de rust - er zowaar al 2-1 van maken. Een hoekschop van Kums belandde via via aan de tweede paal en daar was Tita Tovenaar goed gevolgd voor een deugddoend doelpunt. De Buffalo's hielden daarna met tien tegen elf al bij al makkelijk stand en zijn zo alleen leider. Gentse feesten tot in oktober.