KAA Gent krijgt schorsingsvoorstel binnen voor rode kaart Gift Orban

Gift Orban werd zondag uitgesloten tegen KAS Eupen. Bij KAA Gent vonden ze het nogal licht waarvoor de rode kaart getrokken werd.

Tegen KAS Eupen kreeg Gift Orban een rode kaart omdat hij een duw gaf aan zijn tegenstander. Het Bondsparket vraagt twee wedstrijden schorsing, waarvan eentje met uitstel.

Het Bondsparket oordeelde dat het gaat om "fysiek wangedrag", en meer bepaald "een brutale duw met hoge intensiteit".

Voor Orban is het de eerste rode kaart in 57 profwedstrijden. Dat blanco strafblad speelt volgens het Bondsparket in zijn voordeel.

“Een minimale schorsing van twee wedstrijden – zijnde de ondergrens zoals bepaald in de indicatieve tabel – is gepast”, klinkt het. Voorts wordt er een boete gevraagd van 1.500 euro.

KAA Gent beraadt zich over het voorstel tot minnelijke regeling en zal uiterlijk dinsdag een standpunt innemen, laat de club op zijn website weten.