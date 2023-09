Refereeing Department ziet fout bij VAR: "We hadden niet verwacht dat de VAR in deze situatie zou ingrijpen"

KAA Gent won dit weekend met 2-1 in eigen huis van KAS Eupen. Kort na de rust kregen de Buffalo's een penalty. Eén die voor velen heel licht leek.

Met een 0-1 achterstand kwam Gent het veld op na de rust. Na één minuut spelen wees Jan Boterberg naar de stip. Charles-Cook had toen contact met Archie Brown in de zestien meter. De VAR greep echter in door te zeggen dat dit geen penalty was.

Maar scheidsrechter Boterberg hield voet bij stuk en gaf de penalty alsnog. Volgens het Refereeing Department een goede beslissing. "Boterberg ziet het contact duidelijk op de voet van de Gentse spits. Dus op geen enkel moment aarzelde hij en gaf hij de penalty. Persoonlijk waren we erg verbaasd dat de VAR ingreep want zoals je weet moet de fout voor iedereen duidelijk zijn."

"Dat is hiet verre van het geval. Er is heel duidelijk contact. De voet van de Gentenaar werd geraakt. Hij viel op een normale manier bij zo'n overtreding. Dus de penalty was grotendeels acceptabel op het veld. We hadden niet verwacht dat de VAR in deze situatie zou ingrijpen", klinkt het bij het Refereeing Department.