Standard geraakt niet voorbij hekkensluiter Westerlo na teleurstellende pot voetbal

Standard en Westerlo hebben vrijdagavond de punten verdeeld en daar schiet geen van beide teams mee op. Een teleurstellende pot voetbal eindigde op 0-0.

Standard-coach Carl Hoefkens bracht met Ngoy en Balikwisha twee nieuwe namen in vergelijking met de vorige wedstrijd. Zijn collega De Roeck schudde zijn elftal steviger door elkaar en gooide vier nieuwe namen in zijn elftal. Bolat nam opnieuw plaats onder de lat en ook Tagir, Matsuo en Bos kregen een basisstek.

De Luikse supporters zorgden voor de gekende vurige sfeer, maar dat sloeg niet meteen over op de spelers. Liefst 32 minuten moest het thuispubliek geduld oefenen vooraleer de handen op elkaar konden voor een eerste poging op doel, al had Bolat niet de minste moeite met het gekraakt schot van Balikwisha.

Westerlo was het best aan de partij begonnen en kreeg ook de beste mogelijkheden. Matsuo knalde van dichtbij op de vuisten van Bodart en ook bij een vrije trap van Chadli reageerde de Luikse doelman gepast.

Ondertussen had scheidsrechter Bert Put enkele discutabele beslissingen in het nadeel van Standard genomen tot woede en frustratie van het Luikse publiek. Dat mochten we ook aan de lijve ondervinden toen een supporter zijn volle pint naar beneden gooide, het bier spatte over een deel van de perstribune.

© photonews

Zonder echt goed voetbal op de grasmat te brengen, namen de Rouches de partij na de pauze volledig in handen en dat resulteerde in enkele goede mogelijkheden om de score te openen. Bolat redde een schot van Balikwisha en een te zwakke poging van Sowah, Djenepo trapte maar net naast.

Westerlo kroop achteruit en legde geen enkel risico in het spel, geen goal incasseren was belangrijker dan een doelpunt scoren en zo eindigde een teleurstellende pot voetbal net zoals het begon, zonder doelpunten.

Standard had de beste kansen en kon het meest aanspraak maken op de drie punten, maar Sclessin mocht niet juichen. Na 8 speeldagen moeten de troepen van Carl Hoefkens het stellen met een teleurstellende 7 op 24. Westerlo pakt zijn tweede puntje van het seizoen, maar daar schiet de hekkensluiter bijzonder weinig mee op.