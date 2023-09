Coaches verschillen enorm van mening over strafschop in #GNTEUP, Kohfeldt schuwt de harde woorden voor arbitrage niet

KAS Eupen verloor met een man meer met 2-1 op bezoek bij KAA Gent. Achteraf was er veel te doen over een strafschopfase in het begin van de tweede helft.

Fofana stuurde Brown in het straatje en die ging tegen het gras na een zeer licht contact met Charles-Cook. De VAR liet Jan Boterberg nog komen kijken, maar de ref bleef bij zijn beslissing en legde de bal op de stip. Meteen het omslagpunt na een heerlijke eerste helft van Eupen.

"Het is een strafschop die er voor mij echt geen is", aldus coach Florian Kohfeldt van KAS Eupen. "Ik wil er niet te veel over zeggen. Vorige week heb ik met veel respect gereageerd, maar dit kan echt niet zijn. Het is elke week iets."

Aan onszelf te danken

"Na de rode kaart had ik het gevoel dat het misschien prijs ging zijn na de rust. Ja, het zat misschien in het hoofd van de ref. En misschien was het ook effectief geen rode kaart, maar het is jammer dat we na zo'n goede eerste helft verliezen - al hebben we het ook aan onszelf te danken dat we niet meer scoren in een geweldige eerste helft."

En wat vond Hein Vanhaezebrouck ervan? "Ik begrijp de ontgoocheling van mijn collega, maar die speler staat op de voet van Brown. De speler zelf was meteen ontgoocheld omdat hij weet dat er een minimaal contact is, verder is dat een beslissing van het scheidsrechterlijk vijftal."