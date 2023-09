Van Bommel over de twee gemiste penalty's van Janssen: "Dat moet hij met Toby uitmaken"

Mark van Bommel kon zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken steken. Het gelijkspel bij RWDM voelde aan als een verlies. Een heel pijnlijk verlies gezien het wedstrijdverloop.

Van Bommel versprak zich zelfs: "Het is jammer dat we hebben verloren. Ja sorry, dat we twee punten verloren." Een zwaar ontgoochelde coach, want dat had allemaal niet gehoeven. "Dit komt harder aan dan die 5-0 in Barcelona, want dit moet je altijd winnen."

De Nederlander was immers blij met hoe zijn ploeg reageerde na de pandoering in Spanje. "Het was misschien niet spectaculair, maar we deden het echt goed. Ik wist dat zij super negatief gingen spelen, maar wij waren geduldig en dominant. Na de rust kwamen er zo kansen, maar de laatste pass kwam niet altijd aan."

En dan waren er die twee strafschoppen. Twee keer Vincent Janssen, twee keer hetzelfde resultaat. "Dat hij twee keer mist, zie je bijna nooit. Ik heb er geen problemen mee dat hij die tweede ook trapte. Dat moet hij met Toby uitmaken. Ik kan mijn spelers niets verwijten."