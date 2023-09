Voorspelling van de dag: dit wordt dé sensatie op de Belgische velden dit seizoen

Je moet het ze nageven bij Union SG: hun scouting- en data-apparaat staat op punt. De complete missers zijn zeldzaam, de goeie aanwinsten talrijk en ze vinden telkens ook enkele zeldzame pareltjes.

Je hoeft het niet ver te zoeken: Teuma, Boniface, Adingra... Zelfs na het vertrek van drievierde van de basisploeg speelt Union bovenaan mee omdat ze goeie vervangers gingen halen. En ook dit seizoen lijken ze een echte topper te hebben gevonden.

De laatste weken hadden ze het moeilijk om te scoren, maar ze hadden de oplossing daarvoor al lang op de bank zitten. We vroegen het ons de voorbije weken meermaals af: wanneer zou Mohamed Amoura een kans in de basis krijgen? Zondag was het zover en Amoura droogde bijna op zijn eentje Cercle Brugge af.

Een raket

De Algerijn is een topper in wording, daar zijn veel waarnemers het nu al over eens. Gewoon omdat zijn arsenaal aan wapens indrukwekkend is. Met zijn 1m70 is hij niet van de grootste, maar speel er maar eens tegen als verdediger. 't Is er zo eentje als Jérémy Doku: als hij zich in versnelling smijt, zie je hem nooit meer terug.

Zijn acceleratie is indrukwekkend, maar dat koppelt hij ook nog aan een goeie afwerking. "Een raket", beschreef ploegmaat Charles Vanhoutte hem. "Een discrete jongen die wil leren", voegde coach Alexander Blessin daaraan toe.

Taalbarrière

Maar waarom zo lang wachten om hem te zetten? De andere spitsen maakten immers niet echt indruk. Navraag leert ons dat het vooral was omdat er veelal een taalbarrière is. Veel Frans kent hij niet en het was moeilijk om hem de tactische richtlijnen aan te leren. De materiaalman moet het meeste naar het Arabisch vertalen.

Aangezien hij zowel op de twee flanken als centraal kan uitgespeeld worden, is hij ook vrij onvoorspelbaar. "Ik ben hier om te slagen en ik wil 15 doelpunten scoren, minstens!", zei hij zelf na zijn eerste basisplaats in de competitie. We zijn vrij zeker dat hij dit seizoen nog meer dan één verdediger nachtmerries gaat bezorgen.