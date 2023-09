Verdediger neemt het op voor boze KV Kortrijk-supporters: "Moeten in de spiegel kijken"

Samen met Westerlo is KV Kortrijk de enige club die nog niet kon winnen dit seizoen. In Charleroi lieten de KVK-supporters hun ongenoegen blijken.

En dat begreep linkermiddenvelder Dion De Neve volkomen. “Dit geeft een kut gevoel. We doen ons best, maar het beetje geluk zit niet mee. De supporters zijn boos en we kunnen ze geen ongelijk geven. We moeten in de spiegel kijken", citeert Sporza hem.

KV Kortrijk wist geen doelpunt(en) te puren uit slotoffensieven in de eerste en tweede helft, en is samen met Westerlo de enige club die nog niet kon winnen deze jaargang in de Jupiler Pro League. Charleroi daarentegen behaalde haar eerste (deugddoende) overwinning.

De job van coach Edward Still staat op de helling, al is hij daar naar eigen zeggen niet mee bezig. "Vrezen voor mijn job? Daar ben ik niet mee bezig, enkel met harder werken om de situatie om te draaien."

"We verdienden niet om te verliezen, maar ook niet om te winnen. Een gelijkspel was logischer. Iedereen heeft te weinig gebracht vandaag."