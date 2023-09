Gilles De Bilde windt er geen doekjes om: "Vorig seizoen eindigden ze elfde!"

RSC Anderlecht heeft deze week het contract van Brian Riemer verlengd. Een onbegrijpelijke zet vindt Gilles De Bilde.

Tijdens de voorbeschouwing op de match tussen Anderlecht en Club Brugge liet Gilles De Bilde zich uit over de contractverlenging van Brian Riemer. De Deen kreeg deze week een nieuwe overeenkomst die hem tot 2026 aan de club verbindt.

“Ik was zo verrast van deze keuze”, laat De Bilde weten op Eleven Sports als Aster Nzeyimana hem vroeg wat hij van dat nieuwe contract denkt. “Ik vond het nog veel te vroeg om hem al te belonen. Er is nog steeds geen hand van de coach te zien in het spel.”

De Bilde begrijpt niet waarom Anderlecht dit doet. “Opvallend dat je hem een contract voor drie jaar geeft. Het is en blijft heel erg vreemd. Vorig seizoen eindigden ze elfde in de stand van de Jupiler Pro League.”

Al zorgt zo’n nieuw contract wel voor duidelijkheid. “Dat klopt, ja. De transfers zijn misschien wat laat toegekomen, maar de komende weken moet er echt mooier en beter voetbal gebracht worden”, besluit De Bilde.