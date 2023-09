Michel Preud'homme zoekt verklaring voor zwakke match van Club Brugge

De topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge had de nodige spankracht. Toch ontgoochelde de match ook een beetje.

In de eerste helft was RSC Anderlecht duidelijk bij de les. Het uitvallen van Dolberg en Delaney betekende echter het einde van hetgeen paarswit voor de rust kon brengen.

“Anderlecht heeft niet meer kunnen brengen wat het bracht voor de rust: passie, ambitie, intensiteit... Volgens mij besliste Riemer — na het uitvallen van Dolberg en vooral Delaney — om het blok laag te zetten en om te speculeren op de counter, die er niet meer is gekomen”, zegt Michel Preud’homme aan Het Laatste Nieuws.

Maar ook Club Brugge kwam niet als een topploeg op het veld. “Het lage blok counterde ook de overbevolking van Club Brugge op de kant van Hazard. Club nam de wedstrijd in handen, maar kon op zijn beurt niet tonen wat het dit seizoen al een paar keer op de mat legde: hoog tempo, hoog druk, positiewissels…”

De ex-doelman probeerde een verklaring te vinden. “Is het omdat ze veel hebben gegeven vorige donderdag tegen Besiktas? De 1-1 is een prachtige individuele actie van Skov Olsen, maar dit was geen goed Club. Onyedika viel op in goede zin, en de twee centrale verdedigers deden hun werk.”