René Vandereycken spreekt harde woorden over Brugse verdediging

Club Brugge speelde 1-1 gelijk tegen RSC Anderlecht. De blauwzwarte verdediging ging volgens René Vandereycken niet vrijuit.

Club Brugge kwam in het Lotto Park vlak voor de rust op achterstand tegen RSC Anderlecht. Een doelpunt dat er te gemakkelijk kwam, zo vindt analist René Vandereycken.

“Bij de 1-0 waren alle vier de Club-verdedigers betrokken en oké, de deviatie van Sabbe op de voorzet van Amuzu was ongelukkig, maar De Cuyper ging het kopduel niet aan, Spileers trapte naast de bal en Mechele was Dolberg kwijt”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Vandereycken trekt meteen zijn conclusies richting de eindafrekening van dit seizoen. “Als Club kampioen wil worden en in Europa ver wil komen, zal het van de wisselmogelijkheden voorin en op het middenveld moeten komen.”

En Vandereycken schuwt de harde woorden niet. “Want als je de namen van de verdedigers overloopt: van wie ben je dan onder de indruk? Sorry, maar daar zit geen enkele topper of international bij. Misschien zijn sommigen toppers in wording, maar nu?”

Zeker met de financiële middelen die Club Brugge heeft zou het meer moeten kunnen realiseren volgens de analist.