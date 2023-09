Domper voor Riemer: Verdict valt voor blessures van Dolberg en Delaney

RSC Anderlecht zag in de eerste helft twee basisspelers uitvallen. Het is uitkijken hoelang de twee afwezig zijn.

Het was al duidelijk op de beelden dat Kasper Dolberg met een spierblessure op het veld rondhuppelde, maar dat belette hem niet om toch de 1-0 te scoren.

Even later moest hij toch op de grond gaan zitten en voor zijn vervanging vragen. De Deense spits zal eventjes out zijn, maar de ernst van zijn blessure is op dit moment nog niet duidelijk.

Even later moest ook Thomas Delaney naar de kant. In een duel met Igor Thiago kwam hij slecht neer op zijn arm. Even werd gevreesd voor een schouder uit de kom of een sleutelbeenbreuk, maar al snel was duidelijk dat het om een armbreuk ging.

De trainer van RSC Anderlecht had er na de wedstrijd al op gewezen dat de twee blessures het kantelpunt van de wedstrijd maken. Club Brugge kwam in de tweede helft langszij, waardoor de match op een gelijkspel uitdraaide.

Een fikse tegenvaller dus ook voor de komende weken voor Riemer en Anderlecht dat in één klap twee basisspelers verliest. Het verschil was na de rust meteen heel goed merkbaar.