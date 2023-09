Dan toch geen armbreuk voor Thomas Delaney, maar mogelijk maandenlange afwezigheid

Thomas Delaney kwam zondag tegen Club Brugge zwaar ten val. Hij moest het veld meteen verlaten.

Nadat Kasper Dolberg meteen na zijn doelpunt tegen Club Brugge geblesseerd uitviel, moest Thomas Delaney even later ook het veld verlaten.

Vanmorgen was nog te horen dat het vermoedelijk om een armbreuk ging, maar volgens journalist van Kjell Doms is er een ander verdict gevallen.

“Sleutelbeenbreuk voor Thomas Delaney, dat is het verdict na zijn ongelukkige val tegen Club Brugge”, laat hij op Twitter weten. “Verder onderzoek moet uitwijzen of ook het schoudergewricht geraakt is. Dan pas blijkt of RSC Anderlecht hem weken dan niet maanden kwijt is.”

De Deen wordt dit seizoen door RSC Anderlecht gehuurd van Sevilla.