Discussie: had Brian Riemer even moeten wachten met deze wissel?

In de topper tegen Club Brugge zag Brian Riemer twee sterkhouders vlak voor de rust uitvallen. Kasper Dolberg en Thomas Delaney konden niet meer verder.

Die eerste wist nog te scoren, nadat hij een zogenaamde 'paardenbeet' -knie/bovenbeen tegen bovenbeen- had gekregen van Brandon Mechele. Een vervelende spierblessure, maar het lijkt erop dat de Deen niet al te lang out zal zijn. “Ik denk dat het een spierverrekking is, hopelijk geen scheur”, klinkt het bij Brian Riemer.

Voor Thomas Delaney ziet het er veel slechter uit. De middenvelder vloog in een duel met Thiago en kwam slecht neer. Vrijwel meteen was duidelijk dat Delaney niet verder kon. Het pijnlijke verdict: een sleutelbeenbreuk, en verder onderzoek moet uitwijzen of of ook het schoudergewricht geraakt is. Anderlecht gaat zijn middenvelder naar alle waarschijnlijkheid maanden moeten missen.

Wisselmomenten cruciaal

Dat Delaney direct naar de kant moest, is logisch. Kasper Dolberg wist echter nog een doelpunt te scoren, en dus is de vraag of Riemer niet beter enkele minuten had gewacht om zijn aanvaller tijdens de rust te wisselen.

In een Jupiler Pro League-wedstrijd zijn er namelijk 3 wisselmomenten buiten de rust, waarin er in totaal 5 wissels kunnen doorgevoerd worden. Riemer had met Delaney en Dolberg echter al 2 wisselmomenten opgebruikt.

© photonews

Dat wil zeggen dat Anderlecht nog maar één wisselmoment had in de tweede helft. In een wedstrijd tegen Club Brugge is dat weinig, en het is niet dat Club op het einde van de eerste helft hoog druk zette. Toch blijft het riskant, omdat je op dat moment voor een paar minuten praktisch met 10 aan het voetballen bent.

Had Brian Riemer dat hier moeten aandurven? De Anderlecht-coach moest Francis Amazu -na een zoveelste spurt (en spierblessure)- in de tweede helft wisselen. Zo waren al zijn wisselmomenten opgebruikt.

"Ik ben er 100% zeker van. Guardiola wisselt niet. Klopp wisselt niet", kwam Filip Joos met een heel straffe vergelijking in Extra Time. Manchester City wist ook met 10 man op een drafje de overwinning tegen Nottingham Forest binnen te halen, terwijl Anderlecht diezelfde luxe niet heeft (zeker niet tegen Club Brugge). Voer voor discussie is het in ieder geval wel.