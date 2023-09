Paul Van Himst komt met frappante uitspraak in dossier Propere Handen

Paul Van Himst heeft aardig wat watertjes doorzwommen. Hij zit ook niet verlegen om eens goed zijn gedacht te zeggen.

Paul Van Himst volgt RSC Anderlecht nog altijd op de voet op, al zag hij het de voorbije vijf seizoenen bijzonder snel achteruit gaan, met een elfde plaats vorig seizoen als historisch dieptepunt.

Toch laat Van Himst het niet om nog naar het Lotto Park af te zakken en de wedstrijden van de club van zijn hart bij te wonen. “Wie nooit gaat kijken, kan ook zijn mening niet geven als hem daarom wordt gevraagd”, reageert Van Himst duidelijk bij HUMO.

Maar ook voor de laatste vijf jaar liep het fout. Zo wordt Herman Van Holsbeeck, de ex-manager van RSC Anderlecht, genoemd in het fraudedossier van Propere Handen.

Hij wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en omkoping. Van Himst komt alvast met een frappante uitspraak in dat dossier.

“Je moet niet van één iemand de zondebok maken. Denk je niet dat alle clubs in hetzelfde systeem hebben meegedraaid? Het voetbal is een commerce geworden”, is Van Himst heel erg duidelijk.